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Назван процент продолжающих слушать радио россиян

12:34
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Их не так мало, как можно было представить

Радио в России продолжают слушать 55% населения, показал свежий опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

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Каждый четвертый респондент отметил, что стал слушать радио реже, чем пять-семь лет назад, 17% заявили, что делают это как и раньше часто, 14% стали слушать радио еще чаще.

Уточняется, что вообще радио не слушают 68% в возрастной группе от 18 до 24 лет.

59% продолжающих слушать радио делают это в машине, 34% - дома, 17% - на даче, 13% - в общественном транспорте.

Любимой радиостанцией по 12% назвали "Европа-плюс", "Русское радио" и "Дорожное радио". Каждый десятый выбрал также радио "Дача". У "Ретро" и "Шансона по 8%, у "Нашего радио", "Эха Москвы" и Energy - по 6%.

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