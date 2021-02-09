Стоимость жилья в Новой Москве за год выросла на треть

По итогам года объем ввода в ТиНАО должен превысить показатели 2020-го

Глава департамента развития новых территорий российской столицы Владимир Жидкин сообщил, что за год жилье в Новой Москве подорожало на 30%, передает "Интрефакс".

Всего с начала 2021-го, уточнил Жидкин, в Новой Москве ввели в эксплуатацию около 400 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. По итогам года, считают власти, объем ввода в ТиНАО превысит показатели 2020-го на 15-20%.

Идет и развитие инфраструктуры, подчеркнул руководитель департамента. Строятся детсады, школы, поликлиники, а также линии метро и новые дороги.

По итогам прошлого года в Новой Москве ввели в эксплуатацию около 1,8 миллиона "квадратов", всего же с момента вхождения новых округов в столицу там было сдано 15,78 миллиона квадратных метров жилья.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"