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Путин отметил рост доверия россиян к судебной системе

15:39
  • вторник
  • 09 февраля 2021

В прошлом году дел стал больше

Владимир Путин принял участие в ежегодном совещании судей в режиме видеоконференции из своей резиденции в Ново-Огарёве. Подводятся итоги работы за прошлый год и обсуждаются основные задачи на ближайшие месяцы.

Кроме того, президент отметил, что российская судебная система смогла обеспечить гласность и открытость своей работы даже в период пандемии коронавируса.

"Благодаря именно вашим инициативам укрепляется право и доступность гражданам правосудия, обеспечивается гласность и открытость деятельности судов. За это вам особое спасибо", - сказал Путин.

Глава государства заметил, что в прошлом году в судах было рассмотрено больше дел, чем годом ранее. По мнению Путина, это связано, в том числе, с тем, что "граждане и бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой, и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам" (цитата по "Интерфаксу").

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