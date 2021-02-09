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В Общественной палате презентовали программу обучения наблюдателей

14:50
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Они будут следить за выборами в сентябре

Координационный совет при Общественной палате представил новую программу обучения наблюдателей. Специалисты будут обеспечивать прозрачность выборов в ходе "Единого дня голосования" в сентябре, передает "ТВ Центр".

Перспективная методика была разработана совместно с ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" и экспертным сообществом. Подобный проект впервые реализуется в таком масштабе.

Только в ближайшие 2 месяца состоятся более 50 межрегиональных семинаров по подготовке преподавателей, которые в дальнейшем будут обучать наблюдателей.

"Мы перешли на новый уровень, новый этап. Для нас уже важно не только количество, но и, конечно, качество наблюдателей. И я предлагаю всем партиям, приглашаю все партии тоже участвовать в этой программе, отправлять своих наблюдателей, мы будем тоже их обучать. Без исключения, все партии, которые желают, чтобы их наблюдатели прошли обучение в нашей программе, мы всех приглашаем", - заявил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев.

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