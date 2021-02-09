В России проходит Неделя безопасного Рунета

Участников ждут форумы, круглые столы и мастер-классы

Неделя безопасного Рунета проходит в 60 российских регионах. Основные мероприятия - в Москве, передает "ТВ Центр".

Форумы, круглые столы, мастер-классы и встречи с экспертами: участники обсудят, как защитить пользователей от противоправного контента и кибермошенников, и как развивать цифровую грамотность. Поговорят и о расширении интернет-возможностей для бизнеса, общества и государства.

"Государство сегодня является мощным интернет-игроком со своими платформами, со своими сервисами и своими потребностями в таких коммуникаторах. Поэтому я думаю, что мы сейчас стоим на заре нового феномена, когда и государство и бизнес будут конкурировать, в том числе за профессионалов в области интернета", - заявил член Центрального штаба ОНФ, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

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