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"Другим больше достанется": Кремль ответил на отказ Киева от "Спутника V"

13:11
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Ранее Владимир Зеленский усомнился в эффективности российского препарата

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нежелание Киева использовать вакцину от коронавируса "Спутник V" - позиция абсолютного меньшинства.

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"Очевидно, что на Украине есть те, кто хотел бы воспользоваться российской вакциной. И очевидно, что количество таких людей абсолютно немалое", - приводит слова Пескова РИА "Новости".

Кремлевский спикер добавил, что нежелание Украины закупать российскую вакцину противоречит результатам испытаний препарата, проведенных международными экспертами.

"Другим больше достанется", - заключил Песков, заметив, что спрос на российский препарат в мире очень высок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эффективность "Спутника V" не доказана, а "украинцы не кролики", чтобы на них экспериментировать.

Согласно опубликованным в журнале The Lancet данным, эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Ученые подтвердили, что препарат полностью защищает от тяжелых случаев заболевания.

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