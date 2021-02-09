Собянин осмотрел строительство учебного корпуса школы в Южном Бутове

За последние 10 лет в Москве построено больше 400 школ и детских садов

Школа номер 2007 в Южном Бутове к новому учебному году получит ещё один корпус. Это позволит увеличить приём детей, которые хотят учиться именно в этой, одной из лучших физико-математических школ города. Ход строительства проверил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города отметил, что в ближайшие три года в столице будет построена почти сто новых общеобразовательных учреждений и детских садов.

Пока понять, где какая аудитория, можно лишь по табличкам-подсказкам. И то, если добавить капельку воображения и фантазии. Среди пустого пространства кабинет биологии и, к примеру, кабинет английского выглядят поразительно похожими. Светлые и просторные. Характерными деталями учебные классы обрастут немного позднее.

"У нас ведутся отделочные работы. 354 человек на месте занимаются уже отделочными работами. В целом, на стройплощадке у нас находятся около 125 человек. Завершение работ у нас — июнь месяц этого года", - говорит представитель компании-подрядчика Ваграм Вардумян.

Работы по фасаду завершены на 90%. В школе уже провели отопление. Почти полностью выведен водосток. Назвать здание обычной пристройкой - не совсем правильно. Четырехэтажный корпус площадью чуть больше 6 тысяч квадратных метров возводят по индивидуальному проекту. Искусно проработана каждая деталь и в дизайне. Минималистично, но при этом стильно. Ну и конечно, учтен и сам учебный процесс. Комфортно размещаться тут смогут одновременно учащиеся 12 классов.

"Первое, что мне бросилось в глаза, это, конечно, большие пространства. Просторные рекреации, вот такой громадный спортивный зал — это, конечно, позволит нам пофантазировать, как в дальнейшем эти рекреации использовать", - говорит директор школы 2007 Сергей Старовойт.

Заниматься в этом корпусе будут учащиеся с 5-11 класс. Школу строят так, чтобы детям было максимально интересно - с артистическими комнатами в актовом зале и масштабной медиатекой. Новое здание поможет лучше организовать учебный процесс и расширить прием детей, которые хотят учиться именно здесь. Школа известна не только в Южном Бутово, но и в Москве. За последние 10 лет в столице построено больше 400 новых школ и детских садов. Большие планы и на ближайшие 3 года - порядка 90 образовательных учреждений.

В Южном Бутово, несмотря на то, что это один из самых дальних районов Москвы, тоже ведется активное строительство. За последние годы построено два БНК, два детских сада. Еще на вводе один детский сад и БНК, и вот этот прекрасный корпус, который, я думаю, будет очень востребован, в одной из самых лучших школ Москвы с физико-математическим уклоном №2007", - сказал Сергей Собянин.

По плану свои двери школа откроет для всех желающих уже 1 сентября.

Александра Сергомасова, Елена Сахно, Андрей Булычев, Арсений Калашников. "ТВ Центр".

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