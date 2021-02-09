Экономист определил самую надежную валюту в случае войны

Платежеспособность зависит от множества факторов

Экономист Юрий Юденков предположил, какая валюта окажется самой надежной в случае военного противостояния. Он проанализировал положение не только популярных мировых валют, но и криптовалюты.

Эксперт заявил, что доллар еще долгое время будет оставаться платежеспособным, однако многие страны уже сейчас готовятся перейти на новые способы расчета, в том числе при помощи национальной валюты.

Что касается криптовалют, то у них в будущем есть большие перспективы. При этом в случае термоядерного взрыва произойдет отключение всех электронных систем, из-за чего от биткоина не останется и следа, в отличие от золота, передает слова Юденкова "Вечерняя Москва".

"Нам не стоит забывать о том, что, хоть перспективы и кажутся такими радужными и интересными, Америка тратит на вооружение больше, чем все страны вместе взятые. А с учетом уже определенного падения доллара стоит опасаться, что Штаты вполне могут развязать небольшую войнушку с целью поддержания своей валюты", - резюмировал экономист.

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