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Для московских больниц закупили аппараты МРТ нового поколения

15:06
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Он удобнее и безопаснее

Более 30 инновационных аппаратов МРТ закупила Москва для столичных клиник. Первой современную технику получили в больнице имени Кончаловского, передает "ТВ Центр".

Сотрудники прошли обучения на новом оборудовании и приступили к  работе. Диаметр кольца гентри здесь значительно больше, так что исследования даже крупные пациенты проходят с комфортом. А во время процедуры можно ещё и музыку послушать. Техника удобна в использовании, даёт отличное качество изображения, а гелия тратит намного меньше, утечка исключена. Аппаратура подключена к единой цифровой платформе, что позволяет врачам в любой клинике видеть результаты анализов.

"Помимо основного пакета в данном оборудовании есть еще и кардиопакет, нейропакет. У нас в клинике есть сосудистый центр, который давно функционирует. Это значит, что всем нашим пациентам с инфарктами, с инсультами мы будем проводить более объемное качественное обследование", - сообщил главврач ГКБ имени Кончаловского Ирина Яроцкая.

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