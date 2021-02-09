Театр имени Вахтангова покажет премьеру спектакля "Войцек" по пьесе Бюхнера

Премьера - сегодня

Сегодня вечером в театре Вахтангова - премьера. Спектакль "Войцек" по пьесе немецкого драматурга Георга Бюхнера точно станет хитом нового сезона. В основе - реальная история солдата, который из-за ревности убил свою возлюбленную. Но смысл, заложенный в тексте, гораздо глубже и многограннее, чем просто история о неудачной любви. И это тонко сумел уловить молодой режиссёр Хуго Эрикссен. На прогоне побывала корреспондент "ТВ Центра" Ольга Стрельцова (см. видео).

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