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Несколько тысяч елок сдали на переработку в Москве

15:15
  • вторник
  • 09 февраля 2021

В городе работает больше 500 пунктов приема

В Москве продолжается ёлочный круговорот. Только за январь на переработку сдали тысячи хвойных деревьев, передает "ТВ Центр".

Пункты приема работают до 20 февраля. В этом году их почти 550. Большинство расположены рядом с жилыми домами. Точный адрес можно узнать на портале правительства Москвы. Сдать можно ель, сосну и пихту. Главное, чтобы на ветках не осталось мишуры и украшений. Собранные деревья отправляют в пункты утилизации, всего их десять. В каждом можно переработать до тысячи елей.

"Они выращиваются в питомниках, в специально отведенных местах, в соответствии со всеми рекомендациями и правилами, которые действуют для посадки такого рода деревьев. Потом вы ее сдаете на переработку. Практически это процесс, скажем так, замкнутый. И получается, что в последующем та же самая щепа, она будет использоваться для почвы-грунта, которая используется для высадки деревьев в питомнике", - объясняет заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова.

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Утилизация елок
Утилизация елок
Утилизация елок
Утилизация елок
Утилизация елок
Утилизация елок
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