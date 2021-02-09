Мариинский театр представит оперу "Лолита" в Москве

Показ пройдет в рамках фестиваля "Золотая маска"

Фестиваль "Золотая маска" начинает конкурсные показы. Только лучше спектакли во всех жанрах со всей страны.

Театральный марафон проходит офлайн. Прямые трансляции также можно увидеть в некоторых кинотеатрах и на сайтах партнёров. Накануне оперную программу спектаклей фестиваля открыла нашумевшая "Лолита" Мариинского театра. Самый скандальный роман Набокова зазвучал на Исторической сцене Большого! Постановка претендует на главную российскую театральную премию сразу в нескольких номинациях, в том числе "Лучший спектакль" и "Лучшая женская роль" в опере. Заглавную партию исполнила Пелагея Куренная. За режиссёрским пультом - маэстро Валерий Гергиев.

"Угловатый такой ребенок, дерзкий, демоненок, а во втором акте она уже взрослеет. То есть во втором акте ее должно быть все-таки жалко, потому что она все-таки жертва, можно сказать, хоть и провокационная!" – рассказывает Куренная.

"Мне хотелось в эти дни углубляться в красоту, которая заложена в партитуре, потому что на первый взгляд надо искать что-то темно-демоническое, а мне кажется, что в этой партитуре очень много светлых моментов", - говорит худрук театра Валерий Гергиев.

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