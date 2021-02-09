Песков предупредил участников незаконных акций о наказании

За нарушение закона придется нести ответственность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал появившиеся в социальных сетях призывы устроить 14 февраля несогласованную акцию протеста, выйдя с фонариками во дворы.

"В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", - сказал кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

Ранее Мосгорсуд сообщил, что в период с 23 января по 2 февраля в суды столицы поступило 4908 дел в отношении участников несанкционированных митингов. 972 человека в итоге были арестованы, 1232 получили штрафы.

Как отметили в Совете по правам человека, в ходе акций зафиксировали 22 факта применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено несколько уголовных дел.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"