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Песков предупредил участников незаконных акций о наказании

13:19
  • вторник
  • 09 февраля 2021

За нарушение закона придется нести ответственность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал появившиеся в социальных сетях призывы устроить 14 февраля несогласованную акцию протеста, выйдя с фонариками во дворы.

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"В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", - сказал кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

Ранее Мосгорсуд сообщил, что в период с 23 января по 2 февраля в суды столицы поступило 4908 дел в отношении участников несанкционированных митингов. 972 человека в итоге были арестованы, 1232 получили штрафы.

Как отметили в Совете по правам человека, в ходе акций зафиксировали 22 факта применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено несколько уголовных дел.

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