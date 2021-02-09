Решетников назвал причины роста цен на продукты

Он выделил два ключевых фактора

Глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил, с чем связано нынешнее повышение стоимости продуктов. По его словам, причина в ослаблении курса рубля и росте цен на мировых рынках.

"Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. На этот фон наложилась вторая волна – поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре-декабре", - заявил министр.

Он подчеркнул, что в нескольких регионах мира изменились прогнозы урожая, и ряд крупнейших государств-импортеров продовольствия увеличили закупки, чтобы таким образом сформировать дополнительные запасы, передает РИА Новости.

"Кроме этого, свою роль сыграла ультрамягкая денежно-кредитная политика во многих странах, в том числе скупка центральными банками финансовых активов. Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал, он пришел на рынок биржевых товаров, разогрел спрос, в результате чего волатильность на мировых рынках, то есть колебания цен, увеличение цен, существенно возросло", - резюмировал Решетников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"