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Решетников назвал причины роста цен на продукты

13:55
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Он выделил два ключевых фактора

Глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил, с чем связано нынешнее повышение стоимости продуктов. По его словам, причина в ослаблении курса рубля и росте цен на мировых рынках.
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"Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. На этот фон наложилась вторая волна – поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре-декабре", - заявил министр.

Он подчеркнул, что в нескольких регионах мира изменились прогнозы урожая, и ряд крупнейших государств-импортеров продовольствия увеличили закупки, чтобы таким образом сформировать дополнительные запасы, передает РИА Новости.

"Кроме этого, свою роль сыграла ультрамягкая денежно-кредитная политика во многих странах, в том числе скупка центральными банками финансовых активов. Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал, он пришел на рынок биржевых товаров, разогрел спрос, в результате чего волатильность на мировых рынках, то есть колебания цен, увеличение цен, существенно возросло", - резюмировал Решетников.

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