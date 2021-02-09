Путин внес в Госдуму устав Международной организации по миграции

Оформить членство России в МОМ глава государства поручил в августе 2020-го

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы устав Международной организации по миграции, передает ТАСС.

Оформить членство России в МОМ глава государства поручил в августе 2020 года. Обеспечить эффективное участие страны в работе организации с учетом национальных интересов должны МИД, МВД, Минздрав и Минтруд.

Как сказано в пояснительной записке, вступление в MOM подразумевает принятие вступающим государством устава организации.

Окончательное решение о членстве России должно быть принято в форме федерального закона.

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