Путин внес в Госдуму устав Международной организации по миграции

Оформить членство России в МОМ глава государства поручил в августе 2020-го
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы устав Международной организации по миграции, передает ТАСС.
Оформить членство России в МОМ глава государства поручил в августе 2020 года. Обеспечить эффективное участие страны в работе организации с учетом национальных интересов должны МИД, МВД, Минздрав и Минтруд.
Как сказано в пояснительной записке, вступление в MOM подразумевает принятие вступающим государством устава организации.
Окончательное решение о членстве России должно быть принято в форме федерального закона.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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