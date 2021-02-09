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В Латвии запретили вещание еще 16 российских каналов

14:03
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Решение вступает в силу 10 февраля

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального совета по электронным СМИ Латвии, в стране будет запрещена ретрансляция 16 российских телеканалов, поскольку неизвестен их латвийский представитель.

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В список попали "РЕН ТВ Балтия", "НТВ Мир Балтия", "НТВ Стиль", "НТВ Сериал", "НТВ Право", "Наше новое кино", "Киномикс", "Родное кино", "Кинокомедия", "Индийское кино", "Киносерия", HD Life, "Кухня ТВ", "КВН ТВ", "Кухня ТВ" и "БОКС ТВ".

В силу решение вступает в ночь на 10 февраля.

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