Депутат МГД Гусева: Портал поставщиков – удобный инструмент для работы с малым и средним бизнесом

Власти столицы продолжают поддержку предпринимателей в период пандемии

Портал поставщиков стал важным и удобным инструментом для работы с малым и средним бизнесом, заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"В Москве был усовершенствован портал поставщиков, предназначенный для автоматизации городских закупок малого объема. Разработчики изменили механизм проведения закупок, оптимизировали порядок взаимодействия пользователей. На портале появились типовые контракты, для пользователей определен порядок работы с финансовым обеспечением контракта. Новый интерфейс должен стать удобнее для представителей бизнеса, кроме того, по подсчетам экономблока Правительства Москвы, дополнительная экономия для городских заказчиков составит до двух миллиардов рублей в год", - рассказала парламентарий.

По ее словам, обновление портала особенно важно в такое время, когда малый и средний бизнес столицы переживает нелегкие времена. Правительство города поддерживает предприниматель и вводит антикризисные меры, призванные помочь бизнесу быстрее восстановиться. Одной из таких мер стало увеличение присутствия малого бизнеса в экономике города: только за первый квартал 2020 года объем контрактов, заключенных городом с субъектами малого предпринимательства, составил 83,2 миллиарда рублей, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Отдельно следует отметить, что и самозанятые граждане имеют право участвовать в госзакупках наравне с индивидуальными предпринимателями и другими видами юридических лиц. Надеюсь, что приоритет малого и среднего бизнеса, а значит — и благополучная динамика, сохранится и в последующем", - считает депутат.

Гусева напомнила, что портал поставщиков был создан в 2013 году как инструмент для корректного с точки зрения бюджетного законодательства проведения городских закупок малого объема. На сегодняшний день на портале присутствуют свыше 200 тысяч поставщиков со всей России, каталог уникальных товаров, работ и услуг на площадке превышает 1 миллион наименований. При помощи этого инструмента ежедневно заключается свыше тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13%.

"За прошедшие годы этот портал стал незаменимой рабочей средой в том числе для малого и среднего бизнеса. Обновления на портале обусловлены пожеланиями заказчиков и подрядчиков, а также изменениями рынка государственных закупок", - отметила депутат.

Она добавила, что в 2021 году на портале ввели ряд новых правил. Если во время проведения котировочной сессии ее цена снижается менее чем на 0,5% от начальной стоимости, сессия автоматически заканчивается на последней ставке участника. Кроме того, теперь минимальный срок проведения закупки по потребностям составляет 3 часа. А если победитель не подписал контракт в регламентный срок, контракт автоматически переходит к "серебряному призеру". Контроль за соблюдением новых положений регламента производится автоматически.

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