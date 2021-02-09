"Газпром" приостановил транзит газа через Литву в Калининград

Потребности области обеспечиваются за счет подземного хранилища

Оператор литовской газопередающей системы Amber Grid сообщил, что транзит природного газа через Литву в Калининградскую область был приостановлен по просьбе "Газпрома". Об этом пишет ТАСС.

"Причина данной меры не называется", - сказано в сообщении.

Уточняется, что следующий транзитом в Калининградскую область природный газ поступает в Литву через Белоруссию. Договор о транзите в область заключен до конца 2025 года.

"В настоящее время потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет калининградского подземного хранилища", - прокомментировали ситуацию в Газпроме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"