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"Газпром" приостановил транзит газа через Литву в Калининград

14:15
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Потребности области обеспечиваются за счет подземного хранилища

Оператор литовской газопередающей системы Amber Grid сообщил, что транзит природного газа через Литву в Калининградскую область был приостановлен по просьбе "Газпрома". Об этом пишет ТАСС.

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"Причина данной меры не называется", - сказано в сообщении.

Уточняется, что следующий транзитом в Калининградскую область природный газ поступает в Литву через Белоруссию. Договор о транзите в область заключен до конца 2025 года.

"В настоящее время потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет калининградского подземного хранилища", - прокомментировали ситуацию в Газпроме.

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