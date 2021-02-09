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Собянин определил планы развития сетевого хозяйства Москвы на 2021 год

14:10
  • вторник
  • 09 февраля 2021

В столице построят и реконструируют около 2 тысяч километров инженерных сетей

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в столице в 2021 году построят и реконструируют около двух тысяч километров инженерных сетей.

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"Основные задачи и проекты на 2021 год: строительство порядка 1,4 тысячи километров и реконструкция 550 километров инженерных сетей", - отметил Сергей Собянин, которого цитирует пресс-служба.

Там добавили, что, согласно распоряжению градоначальника, запланированы следующие работы: капитальный ремонт инженерных сетей на территории ГКБ имени Боткина, реконструкция газопроводов-дюкеров "Кутузовский", "Новодевичьий", "Гольяновский", "Щукинский", "Тушинский" и "Рубцовский", капитальный ремонт внутриквартального коллектора "12 Микрорайон" (это повысит надежность систем жизнедеятельности района Силино), завершение строительства сетей и ГРП "Ликовский" для газификации поселений Филимонковское и Первомайское.

Системная работа по модернизации цифровой и физической инфраструктуры электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения и освещения продолжается в Москве, несмотря на пандемию, подчеркивается в сообщении.

По итогам прошлого года столичные власти отметили положительную динамику по всем направлениям реализации программы. В частности, был снижен средний износ инженерных сетей, построено 1,2 тысячи километров и реконструировано 550 километров инженерных сетей.

Вместе с тем по отдельным видам инженерных систем резервы мощностей составили от 19% в электроснабжении и до 53% в водоснабжении.

Подобная ситуация, заключили в мэрии, позволяет бесперебойно снабжать энергоресурсами потребителей, параллельно обеспечивая подключение к сетям строящихся объектов.

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