ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Синоптики захотели пересмотреть температурные нормы

15:13
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Климат меняется, и нормы вместе с ним

В 2021 году ученые сделают перерасчет принятых температурных норм, за основу для этого будет взят период с 1991 по 2020 годы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ученые выяснили, какая погода мешает распространению коронавируса
Рекордные снегопады и аномальные морозы: непогода в России не отступает

По его словам, подобная необходимость вызвана тенденцией к потеплению по всему миру. Из-за этого от старых норм получаются слишком большие отклонения.

"Когда мы рассчитываем температурные аномалии, мы используем базовые периоды. Этот базовый период во всех странах, во всех национальных службах вот такой - 1961-1990 год, но поскольку тенденция потепления очень сильна, то уже надеюсь, что со следующего года будут получены характеристики осреднения для следующего периода 1991-2020 годов", - объяснил Вильфанд.

Он подчеркнул, что после перерасчета отклонения от нормы будут восприниматься совершенно иначе, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Морозная погода
Морозная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.