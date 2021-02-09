Синоптики захотели пересмотреть температурные нормы

Климат меняется, и нормы вместе с ним

В 2021 году ученые сделают перерасчет принятых температурных норм, за основу для этого будет взят период с 1991 по 2020 годы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, подобная необходимость вызвана тенденцией к потеплению по всему миру. Из-за этого от старых норм получаются слишком большие отклонения.

"Когда мы рассчитываем температурные аномалии, мы используем базовые периоды. Этот базовый период во всех странах, во всех национальных службах вот такой - 1961-1990 год, но поскольку тенденция потепления очень сильна, то уже надеюсь, что со следующего года будут получены характеристики осреднения для следующего периода 1991-2020 годов", - объяснил Вильфанд.

Он подчеркнул, что после перерасчета отклонения от нормы будут восприниматься совершенно иначе, передает РИА Новости.

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