В ВОЗ оценили вероятность лабораторного происхождения COVID-19

Ранее такую версию начала пандемии выдвигали в США

Во Всемирной организации здравоохранения считают маловероятным лабораторное происхождение коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова эксперта организации по зоонозным инфекциям Петера Бен Эмбарека.

"Это не та гипотеза, которая требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса", - подчеркнул специалист.

Ранее версию о том, что пандемия стало следствием утечки из китайской лаборатории, озвучивал, в частности, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, это произошло из-за некомпетентности китайских ученых. В КНР неоднократно отвергали эти подозрения.

Бен Эмбарек добавил, что, судя по актуальным данным, вирус начал распространяться у летучих мышей, но в Ухань заболевание, скорее всего, пришло не через этих животных.

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