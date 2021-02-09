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В ВОЗ оценили вероятность лабораторного происхождения COVID-19

14:39
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Ранее такую версию начала пандемии выдвигали в США

Во Всемирной организации здравоохранения считают маловероятным лабораторное происхождение коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова эксперта организации по зоонозным инфекциям Петера Бен Эмбарека.

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"Это не та гипотеза, которая требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса", - подчеркнул специалист.

Ранее версию о том, что пандемия стало следствием утечки из китайской лаборатории, озвучивал, в частности, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, это произошло из-за некомпетентности китайских ученых. В КНР неоднократно отвергали эти подозрения.

Бен Эмбарек добавил, что, судя по актуальным данным, вирус начал распространяться у летучих мышей, но в Ухань заболевание, скорее всего, пришло не через этих животных.

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