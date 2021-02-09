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Захарова заявила, что "истерика" Запада не изменит политику Москвы

14:51
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Ранее Германия, Польша и Швеция выслали российских дипломатов

Как отметила в эфире "Первого канала" официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, политический курс страны останется неизменным, несмотря на давление со стороны Запада.

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"Не надо фокусироваться на этой истерике как на чем-то, что может перекрыть, изменить нашу политику. Наша политика не выстраивается в связи с тем, что кому-то хочется нам сделать хуже, навредить и так далее", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства.

Она также отметила, что не считает беспрецедентной историю с высылкой российских дипломатов из Германии, Швеции и Польши.

"Когда у них нет никаких возможностей для равноправной конкуренции, они приступают к агрессивной политике", - заметила дипломат.

5 февраля МИД объявил персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов - они участвовали в несогласованных протестных акциях 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. 8 февраля ФРГ, Польша и Швеция выслали российских дипломатов в качестве ответной меры. МИД назвал эти действия необоснованными.

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