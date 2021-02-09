Захарова заявила, что "истерика" Запада не изменит политику Москвы

Ранее Германия, Польша и Швеция выслали российских дипломатов

Как отметила в эфире "Первого канала" официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, политический курс страны останется неизменным, несмотря на давление со стороны Запада.

"Не надо фокусироваться на этой истерике как на чем-то, что может перекрыть, изменить нашу политику. Наша политика не выстраивается в связи с тем, что кому-то хочется нам сделать хуже, навредить и так далее", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства.

Она также отметила, что не считает беспрецедентной историю с высылкой российских дипломатов из Германии, Швеции и Польши.

"Когда у них нет никаких возможностей для равноправной конкуренции, они приступают к агрессивной политике", - заметила дипломат.

5 февраля МИД объявил персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов - они участвовали в несогласованных протестных акциях 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. 8 февраля ФРГ, Польша и Швеция выслали российских дипломатов в качестве ответной меры. МИД назвал эти действия необоснованными.

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