Названо имя нового худрука "Гоголь-центра"

Кирилл Серебренников покинул пост

Кадровые перестановки в Гоголь-центре. Новым художественным руководителем назначен Алексей Агранович.

Он известен, как актер и режиссер. Сейчас занят в двух постановках "Гоголь-центра". В 2019 году Агранович получил премию за лучшую мужскую роль в фильме "Юморист".

Ранее стало известно, что художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников покидает свой пост. Он занимал его с 2012 года.

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