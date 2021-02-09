Вильфанд рассказал, когда в Москву придет весна

Зима пока не готова уступить позиции

Жителям умеренных широт европейской части России не стоит надеяться на ранний приход весны, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он объяснил, что сейчас пока рано говорить о том, когда весна начнется в Центральной России, однако можно предположить, что ранней смены времен года ожидать не стоит.

"Весна в наших краях, в умеренных широтах России, начинается в конце марта-начале апреля, конечно же, говорить о том, будет она ранней или поздней, сейчас не время, потому что сейчас только-только высота снега увеличивается. Но это признак того, что быстро весна не может прийти, потому что большое количество тепла, переноса воздушных масс, да и солнца будет тратиться на то, чтобы растопить снег. О быстром приходе весны сейчас говорить не приходится", - заявил Вильфанд.

Он также напомнил, что в феврале еще могут повториться сильные морозы и снегопады, передает РИА Новости.

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