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В Москве до конца года появятся 1300 новых велопарковок

15:05
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Места выбраны с учетом обращений горожан

В столице активно развивается велосипедная инфраструктура. До конца года в городе появятся более 1300 новых велопарковок – они будут размещены с учетом развития проката самокатов.

Такое решение принято властями столицы после анализа предложений горожан, операторов сервиса аренды и потребности бизнес-кластеров. "Также веломеста появятся у МФЦ, библиотек, поликлиник, бизнес-центров", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сейчас ведется работа по улучшению городской инфраструктуры - принимаются и анализируются заявки от жителей столицы. "Будем устанавливать новые велопарковки там, где это действительно необходимо", - приводит АГН "Москва" слова Ликсутова.

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