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Число обанкротившихся россиян выросло более чем вдвое за три года

15:20
  • вторник
  • 09 февраля 2021

В 2020-м было рассмотрено более 74,6 тысячи таких дел

Выступая на совещании судей, глава Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил, что в прошлом году были рассмотрены дела о банкротстве более 74,6 тысячи россиян. Он добавил, что в 2019 году таких дело было 50,7 тысячи.

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Как уточняет ТАСС, в 2018 году было рассмотрено 32,4 тысячи дел о банкротстве россиян.

Число дел о взыскании долгов по кредитам, продолжил Лебедев, достигло пикового показателя в 9 миллионов. Это самый высокий уровень за пять лет. В 2016 году число таких дел было почти втрое меньше.

В 2020 году суды также рассмотрели почти 9 миллионов дел о взыскании задолженностей по коммунальным платежам, добавил глава Верховного суда.

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