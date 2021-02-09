ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ осудила политические игры вокруг "Спутника V"

15:15
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Надо думать о том, как обеспечить вакцинацию во всем мире

Вопрос использования странами российской вакцины от коронавируса "Спутник V" нельзя смешивать с политикой. Надо думать о том, как обеспечить население эффективными препаратами, заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в Европе Витянис Андрюкайтис.
В Иране началась вакцинация "Спутником V"

"Хуже всего то, что вопрос с вакциной политизируется. В первую очередь необходимо думать о том, как, используя как можно больше безопасных и эффективных препаратов, обеспечить вакцинацию во всем мире, в том числе в регионе Европы, в котором 53 страны", - убежден спецпредставитель ВОЗ. Андрюкайтис не сомневается в том, что "Спутник V" пройдет все процедуры утверждения в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

"Политическим оружием" назвала в конце прошлой недели "Спутник V" премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Позже она заявила, что Вильнюс решил вопрос с обеспечением населения вакциной от коронавируса и не видит необходимости приобретать препарат у России.

При этом в Литве на сегодняшний день вакцинировано лишь около 3% населения – тогда как, по словам эпидемиологов, для выработки коллективного иммунитета необходимо привить как минимум 70% жителей. Власти Литвы обещают достичь этого показателя к июлю, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.