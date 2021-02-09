ВОЗ осудила политические игры вокруг "Спутника V"

Надо думать о том, как обеспечить вакцинацию во всем мире

Вопрос использования странами российской вакцины от коронавируса "Спутник V" нельзя смешивать с политикой. Надо думать о том, как обеспечить население эффективными препаратами, заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в Европе Витянис Андрюкайтис.

"Хуже всего то, что вопрос с вакциной политизируется. В первую очередь необходимо думать о том, как, используя как можно больше безопасных и эффективных препаратов, обеспечить вакцинацию во всем мире, в том числе в регионе Европы, в котором 53 страны", - убежден спецпредставитель ВОЗ. Андрюкайтис не сомневается в том, что "Спутник V" пройдет все процедуры утверждения в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

"Политическим оружием" назвала в конце прошлой недели "Спутник V" премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Позже она заявила, что Вильнюс решил вопрос с обеспечением населения вакциной от коронавируса и не видит необходимости приобретать препарат у России.

При этом в Литве на сегодняшний день вакцинировано лишь около 3% населения – тогда как, по словам эпидемиологов, для выработки коллективного иммунитета необходимо привить как минимум 70% жителей. Власти Литвы обещают достичь этого показателя к июлю, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"