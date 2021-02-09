ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Штормовое предупреждение объявлено в Москве

15:35
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Ожидается обильный снегопад и сильный ветер

Обильный снегопад и сильный ветер ожидается в столице и нескольких регионах Центрального федерального округа. Объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать 12-14 февраля.
На севере России шторм переворачивал скамейки и урны (видео)

"Под влиянием активного южного циклона, который будет перемещаться через территорию ЦФО с юго-запада на северо-восток, 12-14 февраля в областях ЦФО и городе Москве ожидается продолжительный сильный снег… Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с с метелью. На дорогах гололедица, снежные заносы", - сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, 12 февраля на юге округа - мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. За два дня, с 12 по 14 февраля, снежный покров увеличится на 25-40 см, передает Агентство городских новостей "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.