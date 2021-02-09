Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Ожидается обильный снегопад и сильный ветер

Обильный снегопад и сильный ветер ожидается в столице и нескольких регионах Центрального федерального округа. Объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать 12-14 февраля.

"Под влиянием активного южного циклона, который будет перемещаться через территорию ЦФО с юго-запада на северо-восток, 12-14 февраля в областях ЦФО и городе Москве ожидается продолжительный сильный снег… Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с с метелью. На дорогах гололедица, снежные заносы", - сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, 12 февраля на юге округа - мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. За два дня, с 12 по 14 февраля, снежный покров увеличится на 25-40 см, передает Агентство городских новостей "Москва".

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