Детей без билетов запретят высаживать из общественного транспорта

Законопроект прошел второе чтение в Госдуме

В Госдуме во втором чтении утвердили законопроект, согласно которому запрещается высаживать из общественного транспорта не оплативших проезд детей младше 16 лет. Предполагается, что это поможет обеспечить безопасность юных пассажиров.

"Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил о ряде случаев, когда детей в мороз высаживали из общественного транспорта из-за отсутствия билета, передает ТАСС.

Действующее законодательство допускает высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал. В Госдуме считают, что такой запрет можно было распространить и на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.

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