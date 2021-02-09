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Детей без билетов запретят высаживать из общественного транспорта

16:01
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Законопроект прошел второе чтение в Госдуме

В Госдуме во втором чтении утвердили законопроект, согласно которому запрещается высаживать из общественного транспорта не оплативших проезд детей младше 16 лет. Предполагается, что это поможет обеспечить безопасность юных пассажиров.
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"Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил о ряде случаев, когда детей в мороз высаживали из общественного транспорта из-за отсутствия билета, передает ТАСС.

Действующее законодательство допускает высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал. В Госдуме считают, что такой запрет можно было распространить и на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.

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