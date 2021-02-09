В России сократилось число наркопреступлений

На 27% за последние пять лет

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил, что количество преступлений в стране, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 27% за последние пять лет, передает ТАСС.

"Вместе с тем в 2020 году судимость за эти преступления снизилась всего на 3%, при этом 61% осужденных были моложе 35 лет", - уточнил Лебедев.

Он добавил, что судебная практика по этой категории дел изучается на постоянной основе. Это происходит с учетом стратегий государственной антинаркотической политики России до 2030 года.

Председатель ВС уточнил, что с 2003 года количество несовершеннолетних, осужденных за различные преступления, сократилось в России в шесть раз: с 96800 в 2003 году до 15 тысяч в 2020-м.

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