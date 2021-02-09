Врач рассказала о психических проблемах переболевших коронавирусом

В их числе - раздражительность и паника

У переболевших коронавирусом может проявиться синдром поствирусной астении – а именно раздражительность и эмоциональная неустойчивость. Об этом заявила главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. Бехтерева Анна Васильева.

Также в числе последствий перенесенной болезни - трудность сосредоточения, забывчивость и беспокойство о своем здоровье, вплоть до панических реакций, добавила NEWS.ru Васильева.

По ее словам, сейчас на передний план выходят депрессивные состояния, которые связаны с потерей близких, а также истощенными адаптационными ресурсами.

Необходимо информировать население о психических недомоганиях после коронавирусной инфекции, а также возможностях специализированной медпомощи, добавила врач.

Ранее были установлены причины нарушения памяти из-за COVID-19. Подобные осложнения могут быть вызваны перенесенным стрессом.

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