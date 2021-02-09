Все больше стран регистрируют вакцину "Спутник V"

Эффективность российского препарата доказана

Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины "Спутник V", разработанной центром имени Гамалеи. Об этом во вторник сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. И ещё две страны - Пакистан и Монголия - зарегистрировали препарат, а всего их уже 23. Начавшаяся в России прививочная кампания и другие меры помогли замедлить распространение инфекции.

Измерив давление, температуру и уровень кислорода в крови, врач приступает к опросу пациента. Интересуется хроническими заболеваниями. Когда тот в последний раз болел ОРВИ или обычной простудой. И нет ли каких-либо жалоб сейчас.

"Если все благополучно, нормально, доктор спокоен и уверен, он выдает направление именно на вакцинацию", - рассказала заместитель главного врача Старооскольской окружной больницы Карина Шевелёва.

И таких направлений по всей стране уже выписаны сотни тысяч. Массовая вакцинация от ковида идёт и на Дальнем Востоке. И в Сибири. Стартовала она и в российском Крыму, где этого, конечно же, очень ждали.

Тем же, кто ещё не решился на вакцинацию, врачи терпеливо рассказывают, для чего это нужно. Наглядно демонстрируют принцип действия препарата "Спутник V", признанного одним из лучших в мире.

Вакцина позволяет человеку выработать иммунитет к ковиду. Формироваться он начинает после первого укола. Второй, который делается через 21 день, завершает процесс построения иммунной защиты. И все это сейчас абсолютно бесплатно доступно гражданам России, до этого не болевшим коронавирусом. Тем же, кто перенёс заболевание, от прививки пока стоит воздержаться.

"Относительным противопоказанием является перенесенный в прошлом ковид. То есть, мы их прививаем только через шесть месяцев после заболевания", - сообщила заместитель главного врача больницы №1 города Копейска Лариса Кондакова.

Дело в том, говорят медики, что у переболевших формируется естественный иммунитет на клеточном уровне. Сейчас им обладают уже почти три с половиной миллиона россиян. И эта цифра увеличивается с каждым днем. Тем же, кто пока не столкнулся с ковидом, лучше защитить себя и близких. Так, кстати, уже поступили почти два миллиона граждан нашей страны, хорошо перенесших вакцинацию. И лишь часть из них после укола испытала легкий дискомфорт.

"Это повышение температуры кратковременное. Это возможность болевых ощущений в месте проведения вакцинации, то есть мышечные боли. Это, возможно, такое гриппоподобное состояние. Всё длится не более суток", - рассказал заведующий отделением медицинской профилактики ГБУЗ "Областная больница" города Троицк Станислав Корец.

То, что "Спутник V" абсолютно безопасен для человека, уже многократно доказано в ходе испытаний. Причем, как российскими учеными, так и иностранными. Наша вакцина уже применяется в 20 странах мира. И сегодня стало известно, что Европейское медицинское агентство завершило научное консультирование, разработчик подал заявку на регистрацию вакцины центра имени Гамалеи. Возможно, совсем скоро она официально будет применятся и в Евросоюзе, где антиковидные ограничения продолжают ужесточать.

В России же, напротив, взят курс на смягчение мер. К очной форме обучения вернулись студенты. В Москве с сегодняшнего дня убрали ограничения для ЗАГСов. Все это происходит на фоне снижения числа вновь выявляемых случаев коронавируса в российской столице. Как, впрочем, и по всей стране.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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