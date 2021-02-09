Процесс по импичменту Трампа может затянуться

Демократы не оставляют надежду навсегда убрать Трампа из американской политики

Во вторник Сенат США намерен начать рассмотрение вопроса об импичменте теперь уже бывшему президенту Дональду Трампу. Накануне представители обеих американских партий в верхней палате Конгресса согласовали, как именно будет проходить этот процесс. В частности, каждой из сторон предоставят время на то, чтобы изложить свои аргументы за принятие резолюции об импичменте или против него.

Дональд Трамп уже почти три недели как не президент, но американский истеблишмент продолжает опасаться как его самого, так и его сторонников. Главный символ демократии - Капитолий - по-прежнему в кольце военных и полиции. А также заборов и колючей проволоки.

Во вторник в Конгрессе стартовала одна из самых нелепых процедур за всю его историю: демократы пытаются отправить в отставку и так уже не президента Трампа. Адвокаты бывшего хозяина Белого дома уверены: юристов, которые такое умудрились насоветовать, нужно немедленно уволить:

"Статья об импичменте является неконституционной по целому ряду причин, любая из которых сама по себе является основанием для немедленного увольнения. Взятые вместе, они убедительно демонстрируют, что потакание демократам с этим политическим театром представляет собой опасность для демократии в стране и прав, которыми мы дорожим".

Демократы уже вовсю разрекламировали свою инициативу об импичменте и ее долгоиграющие последствия. Они не просто лишний раз дискредитируют ненавистного Трампа. Он больше никогда не сможет претендовать на главный пост в стране. Для этого, если импичмент пройдет, Демпартия готова протащить через Сенат голосование о запрете именно 45-му президенту занимать какие-либо государственные должности.

Однако для начала Верхняя палата должна в принципе определиться, насколько вообще законен этот процесс в отношении бывшего главы государства. Ведь Конституция США не предусматривает импичмент частного лица, которым сейчас и является Трамп. Демократы парируют: они не пытаются создать первый в истории страны прецедент. Этой процедуре уже подвергали и бывшего министра обороны Уильяма Белнапа. Дело, правда, было в 1876 году. И он сам ушёл в отставку еще до начала процесса в Сенате.

"После подлого нападения на Конгресс 6 января правда и ответственность должны восторжествовать, если мы собираемся двигаться вперед, исцелять и снова объединять нашу страну", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Лицемерно заявляя о намерении объединить страну, демократы во главе с Джо Байденом как будто забывают о как минимум 74 миллионах американцев, проголосовавших за Трампа. В обвинительной резолюции только одна статья - подстрекательство к мятежу. Именно так в Демпартии расценили призыв 45-го президента "мы должны драться как дьявол". Адвокаты Трампа и сторонники считают, что это было сказано в переносном смысле. Единственное, в чем пока удалось прийти к согласию демократам и республиканцам - процедурные вопросы импичмента.

Во вторник - старт четырехчасовых дебатов о конституционности самого импичмента. Если всё пойдёт по плану, то со среды начнутся дебаты сторон. Они могут занять несколько дней и только после них состоится финальное голосование.

Для объявления импичмента требуется две трети голосов сенаторов. А для этого демократам нужно склонить на свою сторону 17 республиканцев. Но этого, по мнению экспертов, оппонентам Трампа сделать не удастся. Поэтому, они, на всякий случай, уже заявили о возможности инициировать резолюцию о порицании экс-президента. Якобы, эффект будет тот же, что и от обвинительного заключения -запрет баллотироваться на новый президентский срок. А для утверждения нужно всего 60 голосов из 100. Сам Дональд Трамп давать показания Верхней палате не намерен.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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