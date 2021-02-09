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В России до конца марта произведут 30 миллионов доз "Спутника V"

16:29
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Это позволит обойтись без импорта препарата

Более 30 миллионов двухкомпонентных доз вакцины от коронавируса "Спутник V" произведут в России в первом квартале этого года. Как отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мощности российских площадок достаточно для того, чтобы обойтись без импорта препарата.
Как идет вакцинация от коронавируса в России

"На данный момент накопленным итогом произведено 8,6 миллиона двухкомпонентных доз, в гражданский оборот выпущено 5,5 миллиона доз, до конца первого квартала будет произведено свыше 30 миллионов доз", - сказал Мантуров.

Министр напомнил в интервью агентству "Интерфакс", что сейчас в России действуют шесть площадок по производству вакцины от COVID-19 "Спутник V". В скором времени откроется еще одна – "Р-Фарм". В результате все необходимые объемы препарата будут производиться внутри страны. Массовая вакцинация населения от COVID-19 в России началась 18 января. Сейчас прививку делают препаратом "Спутник V".

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