"Спутник V" зарегистрировали в Монголии

Регистрация прошла по ускоренной процедуре

Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, регистрация прошла по ускоренной процедуре.

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - говорится в сообщении РФПИ.

В фонде отметили содействие партнера РФПИ - ведущей фармацевтической компании Монголии Mongol Emimpex Concern LLC, передает ТАСС.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что препарат "Спутник V" для использования вне России будет производиться на зарубежных площадках.

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