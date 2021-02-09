ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Спутник V" зарегистрировали в Монголии

16:57
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Регистрация прошла по ускоренной процедуре

Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций,  регистрация прошла по ускоренной процедуре.
В Иране началась вакцинация "Спутником V"

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - говорится в сообщении РФПИ.

В фонде отметили содействие партнера РФПИ - ведущей фармацевтической компании Монголии Mongol Emimpex Concern LLC, передает ТАСС.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что препарат "Спутник V" для использования вне России будет производиться на зарубежных площадках.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.