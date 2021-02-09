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"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в 4 страны

17:26
  • вторник
  • 09 февраля 2021

На действующих маршрутах самолеты будут летать чаще

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о возобновлении отмененных ранее регулярных рейсов еще в 4 страны. Самолеты "Аэрофлота" снова будут летать в Казахстан, Армению, Азербайджан и Индию.
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Рейсы Москва - Алма-Ата будут выполняться один раз в неделю по пятницам, обратный рейс - по субботам. Маршрут Москва - Баку - Москва начнет действовать с 17 февраля по средам и воскресеньям, обратные рейсы - по понедельникам и четвергам. Из Москвы в Ереван можно будет улететь с 15 февраля по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Из Еревана в российскую столицу можно будет вернуться по понедельникам и воскресеньям, а по четвергам запланировано сразу два рейса. Рейсы из Москвы в Дели возобновятся с 12 февраля, выполняться будут по пятницам и воскресеньям, обратные - по субботам и понедельникам.

Увеличится частота рейсов на уже действующих маршрутах - в Нур-Султан, Минск, Бишкек и Каир.  Кроме того, с 14 февраля "Аэрофлот" открывает рейсы из Санкт-Петербурга в Минск, передает ТАСС.

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