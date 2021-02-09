Военный самолет совершил аварийную посадку на Курилах

Появились подробности инцидента с Ан-12 на острове Итуруп

Мастерство пилотов позволило избежать жертв при аварийной посадке военно-транспортного самолёта Ан-12 на острове Итуруп Курильской гряды. Экипаж выполнял плановый рейс из Хабаровска, передает "ТВ Центр".

Приземление происходило в крайне сложных погодных условиях - при сильном ветре и метели. По предварительным данным, самолёт задел небольшую насыпь, у него подломились носовая и левая стойки шасси.

Несмотря на аварию, экипаж и пассажиры не пострадали. Число людей, находившихся на борту, пока не уточняется. По штату в экипаж Ан-12 входит 6 человек, он также может перевозить до 60 парашютистов, либо груз до 20 тонн.

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