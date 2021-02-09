ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военный самолет совершил аварийную посадку на Курилах

18:00
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Появились подробности инцидента с Ан-12 на острове Итуруп

Мастерство пилотов позволило избежать жертв при аварийной посадке военно-транспортного самолёта Ан-12 на острове Итуруп Курильской гряды. Экипаж выполнял плановый рейс из Хабаровска, передает "ТВ Центр".

Приземление происходило в крайне сложных погодных условиях - при сильном ветре и метели. По предварительным данным, самолёт задел небольшую насыпь, у него подломились носовая и левая стойки шасси.

Несмотря на аварию, экипаж и пассажиры не пострадали. Число людей, находившихся на борту, пока не уточняется. По штату в экипаж Ан-12 входит 6 человек, он также может перевозить до 60 парашютистов, либо груз до 20 тонн.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Самолет Ан-12
Самолет Ан-12
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.