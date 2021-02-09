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Депутат Мосгордумы Бускин: в Москве появится больше зелени и благоустроенных набережных

17:59
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Экологическая сознательность москвичей растет, отметил парламентарий

В основе программы благоустройства столицы лежат пожелания горожан. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Игорь Бускин. По его словам, акцент в программе 2021 года сделан на благоустройстве природных объектов.

"Учитывая, что экологическая сознательность москвичей в последние годы неизменно растет, а в 2020 году мы все ощутили, насколько необходимы в большом городе тщательно обустроенные и приспособленные к большой рекреационной нагрузке зеленые зоны", - рассказал парламентарий.

Работы будут проходить во множестве районов города. Так, планируется благоустроить более 100 парков и знаковых объектов - в том числе бульвары, скверы и водоемы.

"Через год мы увидим многие из наших природных зон более ухоженными и доступными для прогулок и отдыха — при безусловном сохранении биоразнообразия", — приводит АГН "Москва" слова Бускина.

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