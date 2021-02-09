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Москва пообещала Минску обеспечить выход к морю

18:03
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Проблема возникла после ссоры Белоруссии со странами Балтии

Россия обеспечит Белоруссии выход к морю независимо от политической конъюнктуры. Москва и Минск уже обсуждают вопрос о транзите белорусских грузов через российские порты на Балтике, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
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"В России оперативно проработали запрос белорусской стороны. Возможности железной дороги и терминалов позволяют обеспечить перевозку и перевалку производимых в Белоруссии нефтепродуктов. Сейчас завершаем согласование с партнерами всех необходимых деталей, что позволит в скором времени запустить физический транзит белорусского экспорта через российские порты на Балтике", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Проблема возникла после президентских выборов в Белоруссии: власти Латвии, Литвы и Эстонии ввели санкции против победившего на них Александра Лукашенко. Белорусский лидер решил отказаться от использования литовских портов и заявил, что прибалтийские политики "зажрались".

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