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Депутат МГД Шарапова: использование КТ-калькулятора облегчает работу врачей по всей стране

18:32
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Современные технологии помогают повысить эффективность диагностики

Российские врачи более десяти тысяч раз воспользовались созданным в Москве КТ-калькулятором. Об этом во вторник сообщила депутат Московской городской думы Ольга Шарапова. По ее словам, использование современных технологий помогает повысить эффективность диагностики.

"Благодаря использованию калькулятора на КТ будут привозить в первую очередь тех пациентов, кому это необходимо. Они получат помощь как можно быстрее, что позволит спасти их здоровье и жизни", - отметила парламентарий.

По словам Шараповой, новый сервис станет дополнительным инструментом оперативной поддержки там, где мощности компьютерной томографии ограничены.

"Среди пользователей – более семи тысяч медиков из Санкт-Петербурга, Иркутска, Краснодара, Хабаровска и других городов", - приводит АГН "Москва" слова депутата.

Система помогает спрогнозировать масштаб поражения легких пациента, учитывая различные данные, в том числе анализ крови.

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