Кроссовки Барака Обамы выставили на аукцион Sotheby's

Начальная цена лота – 25 тысяч долларов

Эксклюзивные кроссовки, разработанные дизайнерами американского бренда Nike специально для Барака Обамы, выставлены на продажу. Делая такой подарок 44-му президенту США в 2009 году, эксперты посчитали его идеальным: занимавший в то время Овальный кабинет политик очень любит баскетбол.

Как пишет New York Post, на язычке обуви модели Hyperdunks нанесена президентская печать и число 44. По информации издания, кроссовки были выпущены всего в двух экземплярах, один из них и оказался на площадке аукционного дома Sotheby's.

По словам Брама Вахтера - директора по продажам Sotheby's – пара кроссовок хранилась на протяжении 12 лет в идеальных условиях. Начальная цена лота - 25 тысяч долларов (это примерно 1,8 миллиона рублей).

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