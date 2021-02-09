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Вернувшийся из России Боррель заявил о новых антироссийских санкциях

18:45
  • вторник
  • 09 февраля 2021

По словам представителя ЕС, Европа на пороге "решения века"

Европа оказалась на историческом перекрестке в своих отношениях с Россией, уверен Жозеп Боррель. Глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюзу пора принять "решение века" - стремиться к сотрудничеству или к конфронтации с Москвой.
Евросоюз продлил санкции против России

Комментируя свою недавнюю поездку в Россию 4-6 февраля, Боррель заявил, что ЕС продолжит контактировать с представителями оппозиции - для демонстрации поддержки. Пока же он готов предложить новые антироссийские санкции.

По мнению представителя ЕС, Евросоюз должен способствовать "развитию гражданского общества в России. Боррель призвал различать структуру российской власти и "народ, который хочет быть частью Европы". Глава евродипломатии заявил: есть сферы, в которых Россия и ЕС могут и должны сотрудничать. Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой - несмотря на сложности, передает ТАСС.

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