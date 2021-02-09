МВФ: бюджет России сможет долго выдерживать низкие цены на нефть

Экперты Фонда оценили влияние экспорта энергоресурсов на экономику России

Российский бюджет и нефтегазовые компании страны способны долго выдерживать период низких цен на нефть. К такому выводу пришёл Международный валютный фонд.

В очередном докладе о финансовом положении России эксперты фонда отмечают, что себестоимость добычи нефти в нашей стране обеспечивает безубыточность при цене порядка 10-15 долларов за баррель. Это намного ниже уровня безубыточности, например, для американской сланцевой нефти - около 50 долларов, передает "ТВ Центр".

Оценив влияние экспорта энергоресурсов на бюджет России, МВФ подтвердил, что он будет сбалансирован при цене 40 долларов за баррель. Сегодняшняя ситуация на мировом рынке складывается для России благоприятно. С начала февраля нефть подорожала с 55 до 60 долларов за баррель. Это самый высокий уровень за последний год.

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