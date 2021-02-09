На Дальнем Востоке решают, как не зависеть от экспорта рыбы в Китай

На территории Дальнего Востока не хватает предприятий для переработки улова

На Дальнем Востоке рыбаки оказались в заложниках пандемии. Один из основных покупателей - Китай - ограничил ввоз замороженной продукции. В разгар путины минтая наши поставщики не могут сбыть подготовленный на экспорт улов. Своих площадок для его переработки не хватает. Решением вопроса уже занимается правительство.

В эту путину российские рыбаки планировали добыть более 900 тонн минтая. Но уже сейчас понятно: объемы вылова придется сократить. В прошлые годы почти 60% улова уходило на экспорт в Китай. Из-за коронавирусных ограничений порты КНР перестали принимать российский товар.

Сейчас несколько заполненных свежей рыбой судов стоят на рейде и не могут освободить трюмы, большая часть минтаевого улова хранится в морозильных камерах на берегу. Но места в хранилищах уже почти не осталось. На запросы России о том, что конкретно нужно сделать, чтобы нашу рыбу начали вновь покупать, Китай ответа пока не дает. Переработать улов на территории Дальнего Востока тоже невозможно - не хватает предприятий.

Правительство России ищет пути решения проблемы. Уже в среду в рыбном порту Владивостока заработает новый холодильный комплекс. А еще рассматривается возможность отправить дальневосточную рыбу в другие регионы.

"Мы рассматриваем возможность субсидирования железнодорожного тарифа, для того, чтобы по максимуму вывезти часть продукции в центральную часть Европы и складировать ее там на холодильных мощностях", - сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Немного легче ситуация в компаниях, у которых есть собственные заводы по переработке минтая. Они экспортируют уже готовую продукцию в страны Евросоюза и Америку. На Дальнем Востоке девять таких предприятий. Обычно они работают только на том сырье, которое добыли сами. Но в сложившейся ситуации готовы помочь коллегам.

Производители сделали вывод из ситуации: рыбу надо перерабатывать на своей территории. Уже сейчас в кабмине разрабатывают программы, по которым за два года на Дальнем Востоке построят новые заводы мощностью более 180 тысяч тонн.

"Мы должны создавать условия, чтобы сокращать зависимость от наших китайских коллег. Мы должны перерабатывать рыбу на территории РФ, у нас есть потребность собственная, у наших соседей тоже. Но в той части, в которой рыба российская закупается для переработки, а потом реэкспортируется в другие страны, в том числе в Европу, я считаю, что мы должны принять меры, для того чтобы переработка рыбы была здесь", - отметил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Тем более, что от этого напрямую зависят и ценники на прилавках. Своя рыба стоит дешевле, чем привозная. Если в ближайшее время ситуация с поставками нашей рыбы в Китай не изменится, промысловикам, видимо, придется закончить зимнюю путину раньше срока.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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