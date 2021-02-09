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Мишустин призвал регионы помогать малоформатной торговле

22:27
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Такая поддержка позволит продавцам сельхозпродукции быстрее развивать свой бизнес

Ситуация с ценами на базовые продукты питания и меры поддержки предпринимателей обсуждались во вторник в ходе совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Мишустин назвал отстающие регионы страны

Сейчас, когда ограничения, введенные из-за пандемии, постепенно отменяются, важно поддержать граждан, которые продают продукцию из личных подсобных хозяйств. Глава кабмина рекомендовал региональным властям содействовать работе малоформатной торговли, открывать розничные рынки и ярмарки. Это позволит расширить каналы сбыта, что повлечет за собой рост производства и предотвратит рост цен. Премьер уже подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малого и среднего бизнеса в сфере торговли, сообщает "ТВ Центр".

"Необходимо создать максимально благоприятный режим для тех, кто продаёт продукты питания со своего огорода или из фермерского хозяйства. Выделять им удобные места для развозной торговли, устранять административные барьеры, помогать с получением разрешений и оформлением договоров. Такая поддержка позволит продавцам сельскохозяйственной продукции быстрее восстанавливать и развивать свой бизнес, а покупателям приобретать качественные продукты питания по невысоким ценам и недалеко от дома", - отметил Мишустин.

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