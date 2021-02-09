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Что показали на выставке инфраструктуры гражданской авиации

22:31
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Выставка-форум стартовала в столице

Во вторник в Москве открылась восьмая национальная выставка-форум инфраструктуры гражданской авиации. Отрасль, сильнее других пострадавшая из-за пандемии, возвращается к жизни и демонстрирует новые решения в сфере безопасности, модернизации аэропортов, строительства и IT-технологий. Компьютеры теперь могут следить за сохранностью багажа и за воздушным пространством над взлетными полосами. Помимо инноваций, представители авиационных властей и перевозчики обсуждают на форуме перспективы возобновления полетов и меры поддержки компаний.
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Этот аэродромный тягач оснащен энергоёмкими батареями и по мощности не уступает своим дизельным собратьям. А ещё дешевле и экологичнее. Работает при низких температурах.

На выставке инфраструктуры гражданской авиации можно увидеть огромный автопарк спецтехники. От новой модели перронного автобуса - до пожарного автомобиля. А этот автоматизированный комплекс легко и быстро отличит птицу от беспилотника, сообщает "ТВ Центр".

Для пассажира главное комфорт и безопасность. И чтобы багаж не потерялся. Российская компания - производитель конвейеров решила эту проблему с помощью компьютерного моделирования. Программа выявляет узкие места, неудобные повороты, делая систему максимально удобной. Ни один чемодан не останется неучтенным. Время ожидания багажа в пункте прилета значительно сокращается.

Прошлый год был тяжёлым для гражданской авиации. Пассажиропоток упал больше чем на 45 процентов. Правительство Российской Федерации выделило 23 миллиарда на поддержку отрасли, и она справилась с самой главной задачей - обеспечила безопасность пассажиров в условиях пандемии.

"Благодаря фильтрам, которые стоят на борту, чистота воздуха в салоне доходит до чистоты операционных. Воздух меняется каждые три минуты. По данным за прошлый год, статистика показала: один заболевший пассажир на 27 миллионов перевезенных пассажиров, практически ноль. Бояться самолета не надо, но инфраструктура наземная подвержена большему риску", - рассказал министр транспорта Виталий Савельев.

Такие пункты дезинфекции сейчас появляются во многих аэропортах. Антисептическое средство здесь не распыляют, а подают в виде пара.

В декабре правительство дополнительно выделило почти 2 миллиарда рублей на развитие аэропортов в отдаленных регионах страны. Снижение нагрузки на воздушные гавани дало время для модернизации. Судя по количеству участников форума, гражданскую авиацию ждёт втрое дыхание.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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