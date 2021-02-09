Регистрация на конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" продлится до 26 февраля

Заявки подали уже более пяти тысяч человек

Более пяти тысяч человек зарегистрировались для участия в конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций", который проводится при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей".

К участию приглашаются граждане России в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, в том числе незаконченное. А также профильный опыт работы контент-менеджером, аналитиком, редактором, руководителем цифровых проектов или медиапродюсером.

Победители смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, получить работу в пресс-службах региональных органов власти. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 26 февраля, сообщает "ТВ Центр".

"Обязанность государства - создать условия для самореализации, развития, творческой реализации граждан нашей страны, в первую очередь, молодежи. Это последовательно реализуется на платформе "Россия - страна возможностей", когда для людей, которые хотят себя реализовать в сфере управления, в сфере науки, образования, медицины, создаются открытые конкурсные отборы, чтобы у каждого человека была возможность показать себя и получить соответствующую государственную поддержку", - рассказал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

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