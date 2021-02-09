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Нарушителям антиковидных мер в Великобритании грозит 10 лет тюрьмы

19:44
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Закон примут в ближайшие дни

Попытка скрыть визит в страну из черного списка по коронавирусу будет стоить британцам тюремного заключения сроком до 10 лет. Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок предупредил сограждан, что законопроект уже подготовлен и будет принят в ближайшее время.
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"Мы усиливаем наказания за несоблюдение правил. Тем, кто сознательно попытается скрыть, что побывал в странах черного списка в последние 10 дней, грозит тюремный срок до 10 лет. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет оформлен законодательно", — заявил министр.

В упомянутом черном списке государств, граница с которыми закрыта из-за ситуации с COVID-19 - страны Южной Америки, Южной Африки и Португалия. В Великобританию оттуда могут въехать только подданные Ее Величества либо те, кто имеет вид на жительство. И даже они по прибытии обязаны пройти 10-дневный карантин. Их изолируют в специальных отелях с охраной, что обходится приезжим в 1750 фунтов стерлингов. Тех же, кто попытается карантина избежать, ждет штраф в 10 тысяч фунтов, пишут "Известия".

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