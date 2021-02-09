Столтенберг признал стратегическое значение Черного моря для НАТО

Альянс усиливает присутствие в регионе в ответ на действия России

Черноморский регион имеет стратегическое значение для Североатлантического альянса. НАТО усиливает свое присутствие в ответ на действия России в этом районе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО усиливает свое присутствие в Черном море, только за последние три недели три корабля ВМФ США находились в Черном море. В том числе прошли учения с украинским ВМФ. Таким образом, НАТО усилила свое присутствие в Черном море, уделяет этому региону стратегическое значение", - заявил генсек НАТО на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

По словам Столтенберга, баланс сил начал меняться после "нелегальной аннексии Крыма". Он признал, что озабоченность альянса вызывает, в частности, усиление российского флота, передает РИА Новости.

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