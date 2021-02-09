Четверо детей пострадали при пожаре на северо-западе Москвы

Один человек погиб

Четверо детей госпитализированы в результате пожара в пятиэтажном доме на северо-западе Москвы. Один человек погиб, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Народного Ополчения, дом 52, корпус 2 поступило в 19:07. Загорелась квартира на последнем этаже пятиэтажного дома.

Как сообщили в экстренных службах агентству ТАСС, в огне погиб мужчина. Четверых детей удалось спасти, они в больнице.

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